ЛеБрон Джеймс попросил «Ливерпуль» продать Коутиньо в «Барселону»

ЛеБрон Джеймс, форвард команды НБА «Кливленд Кавальерс», выступает за продажу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

32-летний американец с 2011 года является акционером «Ливерпуля» и уже попросил владельцев клуба – компанию из США Fenway Sports Group (FSG) – начать переговоры о продаже 25-летнего бразильца. ЛеБрон Джеймс сегодня выставил в инстаграме фотографию в форме «Барселоны». Эту футболку баскетболисту передал этим летом в Лос-Анджелесе экс-форвард каталонцев Неймар.

Джеймс – давний футбольный болельщик. За билет в VIP-ложу на матч «Барселоны» и «Реала» в Майами он заплатил 60 тысяч долларов. Напомним, «Ливерпуль» отклонил несколько предложений «Барселоны» по Коутиньо, последнее – в размере 118 миллионов фунтов. Сообщалось о желании самого игрока перейти в испанский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»