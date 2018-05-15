Леандро Паредес, Мауро Икарди и Кристиан Ансальди вошли в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал предварительный состав сборной на ЧМ-2018 из 35 человек. В итоговую заявку могут войти лишь 23 игрока, 3 из которых – вратари.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Вилли Кабальеро («Челси»), Франко Армани (Ривер Плейт»);

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Херман Пеццелья («Бетис»), Кристиан Ансальди («Торино»), Рамиро Фунес Мори («Эвертон»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»);

Полузащитники: Пабло Перес («Бока Хуниорс»), Адриан Сентурион («Расинг»), Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Гидо Писарро («Севилья»), Энцо Перес («Ривер Плейт»), Родриго Батталья («Спортинг»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Леандро Паредес («Зенит»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»);

Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Диего Перотти («Рома»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Лаутаро Мартинес («Расинг Авельянеда»), Мауро Икарди («Интер»).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Аргентины