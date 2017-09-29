Латвийский форвард Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет

Автор: Владимир Шевелев 0

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Нападающий «Кельна» Артем Руднев завершил игровую карьеру. Контракт между клубом и 29-летним форвардом, действовавший до лета 2019 года, расторгнут по просьбе игрока.

По словам директора «Кельна» Йорга Шмадтке, решение Руднева носит сугубо личный характер. Латыш до перехода в «Кельн» в 2016 году выступал за «Гамбург» и «Ганновер», а также за польский «Лех» и венгерский «Залаэгерсег». На родине он играл за «Даугаву» и «Диттон».

За сборную Латвии Руднев провел 38 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кельна»

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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