Ласина Траоре не перейдет в «Малагу»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ласина Траоре

Испанская «Малага» после смены тренерского штаба больше не заинтересована в подписании контракта с форвардом ЦСКА Ласина Траоре,  сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Права на игрока принадлежат «Монако».

«Все было готово, «Малага» направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но «Монако» что-то не устроило. Теперь у «Малаги» новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в «Монако», видимо, понимают, что проспали хорошую сделку. Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай», — заявил Селюк

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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