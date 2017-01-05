Ласина Траоре не перейдет в «Малагу»

Испанская «Малага» после смены тренерского штаба больше не заинтересована в подписании контракта с форвардом ЦСКА Ласина Траоре, сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Права на игрока принадлежат «Монако».

«Все было готово, «Малага» направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но «Монако» что-то не устроило. Теперь у «Малаги» новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в «Монако», видимо, понимают, что проспали хорошую сделку. Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай», — заявил Селюк

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт