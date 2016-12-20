Ласина Траоре может стать игроком «Малаги»

Агент футболиста ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил о потенциально новой команде своего клиента. Также Селюк назвал возможную причину срыва трансфера.

«Я договорился с «Малагой». Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны – ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс — «Монако».

Все хотят совершения этого трансфера. Только у «Монако» принципиальная позиция: нет и все. Почему так? Вопрос не ко мне», — заявил спортивный агент.

В «армейский» клуб ивуарийский форвард перебрался летом уходящего года. За красно-синих 26-летний игрок сыграл 14 матчей и забил 5 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт FM