Ларс Штиндль пропустит чемпионат мира-2018

Автор: Михаил Серебряков 0

Lars Stindl

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль не сможет помочь сборной Германии на предстоящем чемпионате мира в России. Он получил серьезную травму. 

Напомним, во время матча 32-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» Штиндль получил серьезное повреждение, и позже был доставлен в больницу. Во время медицинского обследования у немецкого игрока была обнаружена травма связок лодыжки. Срок восстановление футболиста составит несколько месяцев. Таким образом, Штиндль не сможет выступить на ЧМ-2018 в составе национальной команды Германии.

«Мне тяжело осознать произошедшее. С одной стороны, я не смогу помочь команде хорошо выступить в концовке сезона, а с другой — моя мечта о чемпионате мира теперь разрушена», — сказал Штиндль.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Боруссия» М

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