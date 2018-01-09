«Лацио» продаст «Спартаку» Маурисио за 1,5 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Маурисио

Бразильский защитник, выступавший за красно-белых в прошлом сезоне на правах аренды, может снова оказаться в российском клубе. Итальянцы озвучили представителям «Спартака» сумму, которую хотят выручить с продажи футболиста.

Сообщается, что римляне готовы отпустить Маурисио за 1,5 млн евро. Московский клуб устраивает это предложение. Сам футболист также согласен на условия, предложенные ему «Спартаком».

Маурисио сыграл за красно-белых 10 матчей в РФПЛ в сезоне-2016/17 и забил 1 гол. В текущем сезоне Серии А бразилец провел на поле всего 5 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное агентство новостей

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