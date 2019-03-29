«Лацио» подвергся санкциям УЕФА в связи с расизмом на трибунах

В матче Лиги Европы против «Севильи» были зафиксированы расистские выходки фанатов «орлов». Наказание коснется домашнего стадиона римлян в еврокубках.

«Лацио» столкнулся с санкциями со стороны УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Севильей» (0:2), который состоялся 20 февраля в Испании, сообщает пресс-служба организации.

По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать римский клуб частичным закрытием трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче. Сектор, на который не будут допущены болельщики, должен быть рассчитан минимум на 3 тыс. мест. «Лацио» будет обязан расположить на этой трибуне крупный баннер с логотипом УЕФА и слоганом против расизма. Также итальянский клуб оштрафован на 20 тыс. евро.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, состоявшемся в Риме, «Лацио» уступил «Севилье» со счетом 0:1. В ответной встрече испанская команда вновь одержала победу (2:0) и вышла в 1/8 финала турнира, где проиграла пражской «Славии».

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт УЕФА