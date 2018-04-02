«Лацио» отправил деньги хакерам, Карлос Тевес получил травму в тюрьме, Китай борется с тату. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» представляет самые интересные истории за прошедшую неделю.

«Лацио» потерял два миллиона евро

Римский клуб отправил деньги хакерам

Единственная трансферная сага в Европе, которая никому не надоела. В ноябре игрок «Лацио» Стефан де Врей говорил, что продлит контракт с римлянами, а в декабре голландский защитник отказался от своих слов. В январе Стеф заявил, что подпишет новое соглашение с «орлами», но все равно уйдет летом – так «Лацио» получит хоть какие-то деньги от его трансфера. В феврале стало известно, что голландец не будет оставлять свою подпись ни на каком документе «лационале» и в июне уйдет из команды в статусе свободного агента. Но все бы это было просто буднями агентов, если бы клуб не превратил эту историю в анекдот.

«Лацио» упустил не только сильнейшего центрального защитника. Итальянская команда благодаря собственной нерасторопности потеряла 2 млн евро. Дело в том, что римляне должны были оплатить последний транш за защитника голландскому «Фейеноорду», но, получив поддельное письмо с логотипом роттердамцев и номером счета для платежа, не стали проверять данные и отправили крупную сумму денег неизвестно кому. Когда журналист Sky Sports Italia Фабрицио Боллани читал в эфире собственного канала эту новость, он не выдержал и рассмеялся.

Таким образом, «Лацио» в диком пролете сразу по двум причинам. Во-первых, клуб потерял два миллиона еврокупюр. Во-вторых, лишился одного из лучших футболистов состава. И, скорее всего, этот игрок пойдет к конкурентам из «Интера». Слышите всхлипывание? Кажется, где-то в Риме плачет Симоне Индзаги.

Карлос Тевес навестил брата в тюрьме

Но получил травму, играя с заключенными

Карлос Тевес закрепил за собой звание главного клоунаторе современного футбола. В 2015-м он объявил, что хочет закончить карьеру в «Бока Хуниорс». Летом этого же года он вернулся в Аргентину. Через пару месяцев он понял, что еще не сказал все слова в футболе, и, противореча самому себе, отправился на заработки в Китай. А зимой душу форварда разъел патриотизм и он опять вернулся в «Боку».

Но, кажется, футбол в Буэнос-Айресе не очень сильно интересует Карлито. Временами он ездит на автомобильные выставки в США, иногда – на отдых в Италию. И совсем редко – посещает брата, отбывающего 16-летнее заключение в тюрьме «Бувер» в Кордове. При последнем таком визите Тевес решил поиграть в футбол с тюремщиками и конечно же вляпался в неприятную историю. Корреспонденты портала Clarin сообщают: матч длился двадцать минут, и каждая его минута была пропитана жесткими эпизодами. В одном из них Карлос получил повреждение: аргентинские врачи уже диагностировали повреждение камбаловидной мышцы ноги.

Правда, Тевес решил отмазаться. Через пару дней после инцидента нападающий матерными словами разнес журналистов издания, заявил, что не настолько глуп для такого, и сказал, что получил травму в тренажерном зале. Кажется, в слова сотрудников СМИ хочется верить больше, чем в оправдание человека, который после нескольких лет в «МЮ» праздновал чемпионство с «Манчестер Сити» и держал над головой картонку с надписью «RIP Fergie».

Китайцы взялись за борьбу с тату

Отличать их на поле станет еще сложнее

На Востоке поднимают вопрос морали и эстетики, затронувший интересы и футболистов. В начале года Департамент прессы, радио, кино и телевидения Китая выпустил новые правила для публичных выступлений во всех СМИ. Запрет татуировки подпал под один из четырех пунктов «культурного переворота» в Китае.

«Недопустимы исполнители, которые безвкусны, вульгарны и непристойны», — говорится в правилах. Первыми пострадали рэперы и представители других музыкальных субкультур, а за ними — футболисты. Сборная Китая во время международной паузы участвовала в турнире China Cup, где сыграла с Уэльсом (0:6) и Чехией (1:4). В обоих матчах «выгравированным» игрокам пришлось заклеивать рисунки большими пластырями, повязками, напоминающими изоленту, а также выйти в 30-градусную жару в форме с длинными рукавами. Чжана Линьпэна, одного из лидеров азиатской команды, одновременно самого «разрисованного» в сборной, на турнир не взяли. Официальная причина — травма, но вероятно, футболист, подобно произведению искусства, стал жертвой цензуры. Для главного тренера сборной Марчелло Липпи невозможность использовать этого игрока стала бы большой потерей. К слову, на легионеров это правило не распространяется.

Забавно, что наложить табу на тату пытались в Германии. Профессор Инго Фробозе из спортивного университета Кельна призвал клубы запретить игрокам разрисовывать кожу. Различные исследования показали, что производительность футболистов после нанесения тату снижается, а кожа — самый большой орган в нашем теле, а мы его отравляем. Исследования показали, что 70% чернил от татуировок не остаются на коже, а попадают в кровоток. В результате страдает способность к восстановлению, и футболисты уже не такие свежие, как раньше.

УЕФА ударился в реформы

Четвертая замена, заявки в еврокубках и нашивки

В феврале УЕФА анонсировал изменения форматов проведения ЛЧ и ЛЕ, а теперь взялся за реформирование регламента. Изменения давно напрашивались, и теперь с сезона-2018/19 европейские клубы смогут проводить замены в дополнительное время матчей плей-офф. Также зимой разрешат дозаявлять троих игроков без ограничений – они смогут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это означает, что теперь не будет историй, когда купленные футболисты пропускают еврокубки из-за того, что были заиграны за другой клуб.

Европейские чиновники договорились и о других заметных реформах. Исключительно в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА в заявку вместо привычных 18 игроков можно включить аж 23 игрока – совсем как на крупных национальных турнирах. Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. В ЛЧ матчи будут начинаться в 21:00 по центральноевропейскому времени (в 23.00 мск в летнее время). Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 18:55 по центральноевропейскому. В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. В ЛЕ матчи будут также начинаться в 18:55 и 21:00.

Начиная с сезона-2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья» — в случае выхода в еврокубки. Андалузский клуб побеждал в турнире пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Подобная традиция существует в Лиге чемпионов.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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