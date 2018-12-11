КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Йокерит»

«Уфимские финны» устроили сенсацию на»Хартвалл-Арене»!» «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2.

«Зеленые» перед матчем в Хельсинки,на выезде уступилимосковским «армейцам» в сухую – 0:3. На равных «Салават» играл с лидером КХЛ только в первом периоде, тогда удалось отыграть на ноль, а вот во 2 и 3 периодах хозяева добавили — забили, уфимцы же аргументов в ответ не нашли. Главный тренер «зеленых» Николай Цулыгин отметил, что его команде не хватает «трудовых» голов во встречах с топ-клубами. Формально «Салават» взял на выезде две трети очков, переиграв «Слован» и рижское «Динамо», но играет Уфа довольно слабо. Лидеры не тащат за собой команду, Умарк не забивает 25 матчей кряду, Ткачев — 24, Бурдасов — 7.

«Йокерит» приехал с выезда, где в трех играх набрал четыре очка из шести возможных, сохранив за собой третью строчку Западной конференции. В игре со Спартаком в третьем периоде, финны умудрились пропустить четыре шайбы и проиграть матч — 1:5. Но дальше «джокеры» взялись за дело и забрали два матча кряду на выезде: вынесли 3:0 «Локомотив» и дожали «Северсталь» — 4:3.

Форвард «джокеров» Никлас Йенсен, пропустивший 13 матчей из-за травмы, и наконец вернувшийся в состав, поделился ожиданиями от предстоящего матча:

Сегодня врачи наконец-то дали мне зеленый свет. Жду с нетерпением момента, когда снова окажусь на площадке рядом с остальными парнями. Ощущения исключительно хорошие. Важно сразу войти в игру и постараться действовать агрессивно. То есть так же, как я играл до травмы»

Игра началась не по плану хозяев, уфимцы довольно быстро открыли счёт: Хартикайнен забросил сотую шайбу в КХЛ в своем трехсотом матче регулярных чемпионатов. Однако после уверенного первого периода «Салават Юлаев» полностью отдал инициативу сопернику во втором. 14-4 по броскам в створ ворот и почти шесть минут «Йокерита» в чужой зоне не конвертировались в гол только благодаря ЮхеМетсоле. После второго периода уфимцы все еще выигрывали со счётом 1:0, но при этом уступали по броскам – 21:9.

Третий период получился самым результативным в игре. Сначала Мозес сравнял-таки счет, однако «Салават» снова вышел вперед при игре в меньшинстве, благодаря шайбе Максима Майорова. И в этом мало удивительного, так как уфимцы вырвались по этому показателю в лидеры КХЛ. Теперь у команды из столицы Башкортостана шесть голов в меньшинстве. А «Йокерит» уже в четвертый раз в этой регулярке пропускает при игре в большинстве.

Хозяева не оставили попыток зацепиться за результат: Кристиан Весайлайнен набрал очки в четвертом матче подряд. А героем матча стал Теему Хартикайнен, который сделал дубль. Всего в играх с «Йокеритом» финн забросил семь шайб. Это лучший показатель среди всех игроков «Салавата». Отметим, что последний раз Хартикайнен делал дубль 22 матча назад, в игре с «Трактором».

«Йокерит» с 52-я очками остался на третьей позиции в Западной конференции, «Салават» набрал 46 очков и поднялся на шестую строчку на Востоке

В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Сочи», а «джокеры» встретятся с омским «Авангардом».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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