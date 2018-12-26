КХЛ. Московское «Динамо» победило «Йокерит» в овертайме

Бело-голубые одолели финский «Йокерит» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для «Динамо» эта победа стала пятой подряд. У «шутов» тоже обнаружилась своя серия, путь и со знаком «минус»: они в девятый раз подряд проиграли динамовцам в КХЛ.

Перед этой игрой «джокеры» дожали рижское «Динамо» (3:2), а до этого в родных стенах разгромили ЦСКА (4:1). Финны дважды победили после трех кряду поражений, сохранив третье место в Западной конференции. Отставание от СКА перед матчем с динамовцами составляло пять очков. «Йокерит» один из самых опасных в атаке клубов – в 40 матчах заброшено 130 шайб. По игре в обороне и в меньшинстве результаты не очень, но в пределах 10-13 мест, что также неплохо.

На днях в твиттере клуба появилась новость о том, что руководство финского клуба договорилось о продлении контрактов с канадским защитником Алексом Грантом и латвийским вратарем Янисом Калниньшем.

«Динамовцы» выбираются из кризиса после провального начала сезона и уже поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Москвичи подтянули статистику, и теперь входят в топ-10 команд КХЛ по игре в обороне (в среднем 2,31 пропущенных шайб за матч), и рядом с этой зоной по игре в атаке (2,36 заброшенных шайб в среднем за игру). «Динамо» выбило максимум очков из тура по Дальнему Востока, обыграв «Адмирал» (2:1), «Куньлунь» (3:2) и «Амур» (2:0). Плотный календарь не мешает москвичам побеждать, но их тренер Владимир Крикунов отметил, что игрокам тяжело даются перелеты.

Матч для «шутов» начался хуже не придумаешь: к 25-й минуте встречи динамовцы повели в счете 2:0. Голами отметились МиксИндрашис и Дмитрий Моисеев, причем, ассистировал Индрашису дебютировавший в этой игре за «Динамо» Руслан Карлин. Интересно, что за первые 20 минут «Динамо» нанесло всего три броска в створ ворот соперников. Однако до второго перерыва «Йокерит» отыгрался — сначала шайба Виктора Лёва, а затем и точный бросок Сакари Маннинена при игре 5 на 3 восстановили паритет.

В середине третьей двадцатиминутки Йон Норман переиграл Ивана Бочарова и вывел «шутов» вперёд. Ответ гостей не заставил долго ждать – Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство.

Решающую шайбу забросил нападающий московского клуба Вадима Шипачев. Он получил передачу от Дмитрия Кагарлицкого, эффектно ушел от игрока соперника и переиграл в ближнем бою голкипера финского клуба.

Бело-голубые победили в пятом матче подряд, хотя и позволили сопернику перебросать их в два раза (20-44).

«Динамовцы» с 47 очками занимают шестое место в Западной конференции, а «Йокерит» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 58 очков. Форвард москвичей Кагарлицкий провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, а вратарь «Йокерита» Райан Заполски сыграл 100-й матч в «регулярках» лиги.

В следующем матче москвичи 28 декабря на выезде сыграют с «Северсталью», а финны в тот же день на выезде сыграют с «Сочи».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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