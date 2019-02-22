КХЛ. Минское «Динамо» победило «Йокерит»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в результативном матче одержало выездную победу над «Йокеритом» — 5:3! Однако финский клуб вышел в плей-офф, а белорусский сделать этого не сумел.

Последние перед плей-офф матчи, «джокеры» проводят на радость болельщикам в родных стенах. Сперва был обыгран «Спартак» (5:4), а затем разгромлен «Слован» (7:1). Финский коллектив давно обеспечил себе четвертую строчку Запада и встречу с московским «Динамо» в плей-офф. Причем первые матчи будут сыграны опять же дома, на «Хартвалл Арене». Поэтому сегодняшняя игра с минчанами для «шутов» должна была стать скорее частью подготовки к матчам с «динамо» московским.

«Зубры» — один из главных аутсайдеров сезона-2018/19. Даже если постараться, то трудно вспомнить удачные моменты этой команды, поскольку зачастую можно увидеть серии поражений

Например, как сейчас, минчане проиграли шесть матчей кряду. При этом во всех из них коллектив пропускал не менее трех шайб. Создалось ощущение, что после потери надежд на попадание в восьмерку, белорусский клуб практически потерял вкус к игре.

«Есть понимание у менеджмента, какие ошибки были допущены и что так дальше жить нельзя. Интересное наблюдение было сделано ― ни разу не было так, что мы три сезона подряд не выходили в плей-офф. И наоборот, есть закономерность, что после худших сезонов у нас бывают лучшие сезоны», — так прокомментировал сложившуюся ситуацию изданию Sputnik руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Динамо» Минск Роман Стронгин.

Для обеих команд эта встреча ничего не решала, однако с первых же мгновений стало понятно, что команды хотят провести финальный матч «регулярки» ударно

Уже на 49-й секунде хлесткий бросок удался Есперу Енсену. Ассистентом выступил Брайан О`Нилл, для которого это очко стало 58-м в сезоне — американский форвард установил клубный рекорд результативности. Гости не растерялись после быстрого гола, сумев завершить период в свою пользу — Патрик Уиркош и Алексей Терещенко отличились в большинстве.

Три шайбы было заброшено и в следующей 20-минутке: у «джокеров» голы в актив записали Никлас Енсен и Джефф Плэтт, у «Динамо» — Куинтон Хауден. В третьем периоде решающим стало удачное подставление клюшки Тему Пулккинена под бросок Евгения Лисовца. Окончательный же счет установило попадание оформившего дубль Терещенко в пустые ворота хозяев. Минск завершил сезон на хорошей ноте, коллектив Лаури Марьямяки готовится к играм на вылет.

«Йокерит» набрал 80 очков и занял 4-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки встретится с московским «Динамо». Минчане с 42 баллами расположились на 11-й строчке, не сумев попасть в плей-офф.

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