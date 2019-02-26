КХЛ. Кубок Гагарина. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

Хоккейный «Спартак» одержал гостевую победу над петербургским СКА в рамках первого раунда Кубка Гагарина-2019. Москвичи выиграли в плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

Столичный клуб победил у соперника со счетом 2:0. Роберт Ганзл и Мартиньш Карсумс забросили шайбы при игре в большинстве. Голкипер красно-белых Юлиус Гудачек отразил все 30 бросков по своим воротам.

Следующий матч противостояния (28 февраля) также пройдет в Санкт-Петербурге. Затем серия переедет в Москву.

Итоговые результаты за 26 февраля:

СКА — «Спартак» — 0:2 (0:2; 0:0; 0:0).

«Барыс» – «Торпедо» – 4:1 (0:1; 3:0; 1:0).

«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0 (2:0; 1:0; 0:0).

ЦСКА – «Витязь» – 4:0 (0:0; 2:0; 2:0).

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»