КХЛ. «Йокерит» взял реванш у ЦСКА на «Хартвалл-Арене»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» нанес ЦСКА второе поражение подряд после 18-матчевой победной серии «красно-синих» в нынешнем сезоне – 4:1.

«Джокеры» вернулись домой после двух матчей на выезде, которые прошли за два дня. Сперва финны не смогли справиться с «Авангардом», которому уступили 3:2 в овертайме, а следом разгромно проиграли в Москве «Спартаку» — 5:0. Причем не так давно клуб из Хельсинки уже уступал москвичам на выезде, и тоже крупно – 5:1.

В трех последних матчах «джокеры» потерпели три поражения, набрав всего одно очко. Лаури Марьямяки после матча со «спартаковцами» заявил, что команда вышла на игру без настроя.

В текущем сезоне «Йокерит» проиграл четыре гостевые встречи с московскими командами с общим счетом 1:17, тренер «джокеров» с иронией прокомментировал данную статистику: «Поздравляем Москву с победами, может быть здесь канализация не такая для нас, вода не такая течет»

ЦСКА в своей первой игре после паузы не смог набрать баллов в Подольске, где сразился с местным «Витязем». На матч тренерский штаб москвичей выставил состав, в котором нашлось место нескольким резервистам. Очень многие игроки основы оказалось вне заявки. В итоге ЦСКА уступил «Витязю» со счетом 2:0 и прервал свою 18-матчевую победную серию. А ведь клуб всерьез претендовал на рекорд СКА по количеству побед подряд. Однако в полном составе армейцы выглядят прекрасно почти по всем игровым показателям, лучше всего москвичи чувствуют себя при игре в обороне — чуть больше одной пропущенной шайбы в среднем за матч. Тем интереснее было посмотреть, как одна из самых забивающих команд на своем льду будет пытаться вскрыть одну из лучших оборон в чемпионате.

Всего московский и финский клубы перед этой игрой сыграли 26 официальных матчей, в которых российская команда добивалась успеха 18 раз, а финны – 8.

«Джокеры» сразу же без раскачки при родных трибунах побежали исправляться за последние результаты. Уже на 3-й минуте экс-игрок ЦСКА Джефф Плэтт открыл счет, после его броска шайба после серии рикошетов все же оказалась в воротах. «Армейцев» финский настрой не напугал, Михаил Григоренко через 10 минут точным броском сравнял счёт. Но все же на перерыв «шуты» ушли в роли победителей, на 18-й минуте первого периода Кристиан Весалайнен идеальным щелчком вывел «Йокерит» вновь вперед. Для 19-летнего финского вундеркинда эта шайба стала четвертой в КХЛ.

Позже Максим Мамин получил удаление до конца матча, а Никлас Енсен развил преимущество финской команды. Армейцы пытались отыграться, много бросали, но точнее броски в этот вечер были у игроков «Йокерита». Почти за три минуты до конца игры гости сняли голкипера, но и это не помогло отыграться. Норман отправил четвертую шайбу уже в пустые ворота соперника.

В итоге – 4:1,«джокеры» взяли убедительный реванш за гостевое поражение 4 ноября – тогда они крупно уступили ЦСКА со счетом 0:5.

«Йокерит», набрав 55 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 66 баллов, занимает первое место на «Западе». В следующем матче сезона армейцы сыграют 22 декабря со СКА в Санкт-Петербурге, а «шуты» в этот день примут рижское «Динамо».

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Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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