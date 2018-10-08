КХЛ. «Йокерит» уверенно победил «Динамо» Минск

Финский «Йокерит» после разгромного поражения от СКА реабилитировался в домашнем матче с минским «Динамо». Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда!

После игры с питерцами, где «джокеры» потерпели сокрушительное поражение 2:6, наставник финнов Лаури Марьямяки безусловно был расстроен, но посыпать голову пеплом не собирался:

«Непозволительно пропускать четыре гола в меньшинстве против такого соперника, играющего на мировом уровне. В этом плане нам тоже нужно играть почище. Такие матчи забываются достаточно быстро, в понедельник новая игра. Уроки извлекли, будем работать дальше».

Забегая вперед, скажем, что Лаури не соврал, действительно команда из Хельсинки вышла на следующий матч с победным настроем.

Минское «Динамо» приехало в столицу Финляндии после досадного поражения от «Сочи» (3:4 ОТ). Одна из проблем клуба — низкая результативность, в среднем минчане забивают около двух голов за игру. Соперники уже встречались в нынешнем сезоне, и встреча эта не принесла радости динамовцам. 10 сентября в стенах «Минск-Арены» белорусский клуб уступил 1:4. Накануне рандеву в Хельсинки команды в таблице Западной конференции уже разделяло 10 очков: «Динамо» обреталось на 11-й строчке, «Йокерит» — на 3-й.

Команды активно начали встречу, забросив целых пять шайб уже в первом периоде. На второй минуте счет открыл Сакари Маннинен, после броска которого шайба попала в Дениса Осипова и залетела в ворота. Довольно быстро счет сравнял Дмитрий Буйницкий, забросивший свой первый гол в сезоне. Но уже на восьмой минуте Томи Мяки точным броском в ближний угол вновь вывел «Йокерит» вперед, а затем Джон Норман сделал счет 3:1. Примечательно, что шайба вновь влетела в сетку от Дениса Осипова.В конце периода «зубры» усилиями Кристиана Хенкеля сократили отставание — 3:2.

В перерыве наставник минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. Четвертую шайбу хозяева провели в большинстве. Примечательно, что двухминутный штрафза задержку игры был выписан именно Энроту, после чего Джон Норман сделал счет 4:2.

В заключительной трети команды порадовали зрителей еще двумя шайбами. На гол Ессе Йоэнсуу в большинстве точным выстрелом ответил Кристиан Хенкель – 5:3. Концовка игры превратилась в череду потасовок, стычек и удалений. Завелся динамовец Олег Евенко, которому ну очень хотелось подраться,в итоге судьи отправили его заканчивать матч на скамейке штрафников. А братьев Костицыных арбитры и вовсе выдворили с площадки. Больше голов в этом матче «Хартвалл-арена» уже не увидела, 5:3 – уверенная победа финнов.

«Йокерит» подтвердил звание лучшей домашней команды Западной конференции: в девяти встречах на своем льду финны одержали семь побед с общей разницей шайб 37-22.

Следующий матч «джокеры» проведут 10 октября против подмосковного «Витязя», а «Динамо» 12 октября сыграет дома с ярославским «Локомотивом».

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Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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