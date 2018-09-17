КХЛ. «Йокерит» разгромил «Трактор» со счетом 8:0 — это самая крупная победа «джокеров» в лиге!

Клуб из Хельсинки удачно стартовал под руководством Лаури Марьямяки, выиграв пять матчей из шести, споткнувшись только во встрече со СКА (3:4 ОТ). Челябинская команда приехала в Финляндию после победы над «Металлургом» (6:5). В чемпионатах КХЛ команды встречались семь раз, и только в одной игре, у себя дома, челябинцы праздновали победу. В этом матче тоже победил «Йокерит», отправив в ворота соперника восемь безответных шайб!

Первая 20-минутка прошла в равной игре, команды нанесли по 14 бросков, но заброшенных шайб зрители не увидели. Хозяева явно приберегали силы для второго периода: ворота «черно-белых» были поражены сразу пять раз. «Джокеры» взвинтили такие скорости, плели такие комбинации, что «медведи»оказались фактически в роли статистов.

Хет-трик записал на свой счет Джон Норман, для которого очки стали первыми в сезоне, еще по голу забили Брайан О’Нилл и Марко Анттила. Мастерским и эффектным получился второй гол Нормана — форвард броском в касание не оставил шансу голкиперу. После четвертого гола в исполнении Анттилы Василий Демченко уступил место в воротах Александру Судницыну. Однако свою первую шайбу в матче он пропустил уже через полторы минуты после выхода на лед.

В концовке встречи «Трактор» практически бросил играть – голы Пекки Йормакки, Эмели Рясенена и Марко Анттилы установили окончательный счет разгрома – 8:0. «Черно-белые» снова не смогли выиграть в Хельсинках. «Трактор» потерпел самое крупное поражение в истории выступлений в КХЛ, у «Йокерита» — самая крупная победа.

«Джокеры», ни разу не проиграв в основное время в этом сезоне, набирают 13 очков и остаются на первом месте в Западной конференции. В активе «Трактора»5 очков и 9-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «Йокерит» 19 сентября на своемльду сыграет с «Металлургом», а «Трактор» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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