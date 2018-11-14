КХЛ. «Йокерит» разгромил «Северсталь»

Финский «Йокерит» в родных стенах одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4:0. Защитник хозяев площадки Еспер Енсен забросил две шайбы, а еще по разу отличились Томми Кивистё и Стив Мозес.

«Джокеры» после продолжительных не очень-то удачных «гастролей» наконец готовились к домашней игре. Выиграв в последних четырех встречах всего лишь однажды, причем все у тех же череповчан, финны продолжают отставать от СКА и ЦСКА.

Перед этим матчем у клуба было 37 очков. Четыре и шесть очков соответственно до второго и первого места, плюс у «джокеров» еще игра в запасе.

Интересно взглянуть на статистику, свои бомбардирские качества в этом сезоне клуб из Хельсинки раскрывает на полную катушку – заброшено уже 88 шайб. А вот в обороне, «джокерам» мягко говоря есть над чем работать –пропустили, внимание, 61 раз! А это уже практически в два раза больше, нежели у ЦСКА.Впрочем, огромный плюс для Лаури Марьямяки заключается в глубине состава, что дает возможность проводить постоянную ротацию, также среди ключевых хоккеистов нет травмированных.

Северсталь в свою очередь провела в регулярном чемпионате 27 матчей и одержала всего восемь побед. Команду замучили травмы, руководство клуба в срочном порядке подписало несколько свободных игроков не самого высокого уровня. Накануне игры с «Адмиралом» в отставку был отправлен главный тренер Александр Гулявцев, который в прошлом сезоне вывел череповчан в плей-офф. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Павел Торгаев, при котором коллектив провёл матч против «Адмирала» и одержал в нем тяжелейшую победу в серии послематчевых буллитов.

В рамках КХЛ команды провели между собой десять очных встреч. В семи поединках сильнее были хоккеисты финского клуба, а череповчане побеждали всего в трех случаях

Как и прогнозировали букмекеры, хозяева с первых минут взяли игру под контроль. На 8-й минуте защитник Еспер Енсен вовремя подключился к атаке и добил шайбу в ворота голкипера «Северстали» Доминика Фурха. Для датчанина этот гол стал первым в последних 95 матчах. Во втором периоде все тот же Енсен на 31-й минуте снова огорчает череповчан, причем последний раз, когда он отличался в матчах КХЛ, это тоже был дубль.

Следующую шайбу забрасывает так же защитник, первую шайбу в сезоне записал на свой счет Томми Кивистё. Финальные цифры на табло устанавливает форвард Стив Мозес, забросивший свою третью шайбу в сезоне. 4:0 – «джокеры» продолжают погоню за армейцами.

В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки 18 ноября примут «Локомотив», а команда из Череповца двумя днями ранее на выезде сыграет с «Сочи».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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