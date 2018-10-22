КХЛ. «Йокерит» разгромил рижское «Динамо»

Финский «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл рижское «Динамо» — 7:3. Для «джокеров» эта победа стала пятой в последних шести матчах.

Статистика «Йокерита» в этом сезоне весьма внушительна – команда провела восемнадцать матчей и тринадцать из них выиграла. «Джокеры» продолжают погоню за лидирующими на «Западе» СКА и ЦСКА. У финнов лучший показатель заброшенных шайб в Западной конференции — 67.

Форвард Пекка Йормакка такой результативности не удивляется:

У нас есть четыре хороших звена, способных забивать голы. То есть забивает не только одна-две тройки. Все четыре звена способны забрасывать шайбы — и не только способны, но и забрасывают. В этом, наверно, и заключается причина высокой результативности»

У рижского«Динамо»дела обстоят хуже, команда провела в регулярном чемпионате двадцать матчей, одержано всего девять побед. Однако, рижане выиграли три матча из последних четырех и вернулись в зону плей-офф. Домашнюю серию клуб завершил победами над «Спартаком» (3:2) и «Витязем» (2:1). Примечательно, что защитник динамовцев Мэтью Майоне – активный участник борьбы за звание лучшего бомбардира КХЛ (6+18).

Команды уже встречались в этом сезоне. 25 сентября в очном матче в Риге «Динамо» победило «джокеров» в овертайме. На «Хартвалл-Арене» же букмекеры ожидали победы хозяев с вероятностью около 70 процентов.

Ворота «Йокерита» в этом матче занял РайанЗаполски. У «динамовцев» же вышел Кристерс Гудлевскис. Соперники начали без раскачки: на 8-й минуте Гинтс Мейя хладнокровно завершил красивую атаку рижского клуба. Но уже через две минуты cчет сравнял Никлас Енсен. Во втором периоде «Динамо» вновь вышло вперед благодаря первому голу в сезоне Виталия Павлова, но хозяева ответили шайбами Алекса Гранта и Сакари Маннинена.

В третьем периоде «джокеры» взяли игру под контроль и принялись улучшать свою статистику забитых шайб. Дублями отметились Енсени Маннинен, еще по шайбе забросили Джон Норман и Марко Анттила, динамовцы смогли ответить лишь однажды – Лаурис Дарзиньш сделал счет менее разгромным.

Финский клуб одержал пятую победу в последних шести матчах. Рижане прервали мини-серию из двух побед.

Благодаря этому результату «Йокерит» обошел петербургский СКА в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, расположившись на второй строчке. «Динамо» занимает восьмое место.

В следующем матче 26 октября финны встретятся с московским «Спартаком», а динамовцы с питерским СКА.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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