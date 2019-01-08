КХЛ. «Йокерит» потерпел второе домашнее поражение подряд

Московское «Динамо» на выезде в Хельсинки со счетом 3:2 победило «джокеров». Это десятое поражение «Йокерита» от «бело-голубых» в Континентальной хоккейной лиге.

Несмотря на провал в прошлой игре со СКА (1:4), все понимали — «Йокерит» безусловно грозная сила у себя дома. Неважно, кто к ним приезжает: будь то топ-клуб, середняк, испытывающий подъем или аутсайдер — гостевой матч против «джокеров» — испытание абсолютно для всех. Финны перед матчем с «динамовцами» занимали третье место на Западе, отставая от СКА на восемь очков и опережая «Локомотив» на три, при одном матче в запасе.

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«Динамо» располагалось на пятом месте Западной конференции, набрав 52 очка. Команда не слишком стабильно провела последние игры. В прошлом матче москвичи дома в овертайме уступили рижским одноклубникам (1:2). Остался недоволен игрой главный тренер «бело-голубых» Владимир Крикунов, отметивший большое количество ошибок. Причем рижанам динамовцы проиграли дважды за последнюю неделю. Если же не считать этих игр, у «бело-голубых» семь побед подряд. Удачно вписался в команду форвард Аслан Раисов, отметившийся двумя результативными передачами в двух матчах за клуб.

В этом сезоне команды уже встречались дважды, и в обоих матчах финны проиграли. Первый матч прошел в Москве и завершился победой хозяев при счете 2:0. Второй матч прошел в Хельсинки и завершился победой динамовцев в овертайме при счете 3:4. А вот статистика всех очных встреч невероятна, динамовцы были сильнее своего соперника девять раз подряд.

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Хозяева сумели быстро открыть счет: уже на 2-й минуте отличился Кристиан Весалайнен. Впрочем, через несколько минут гости отыгрались: большинство реализовал Илья Никулин. На первый перерыв динамовцы ушли ведя в счете: на 16-й минуте точным броском отметился Егор Зайцев, гости вновь использовали большинство. Второй период прошел без голов. На 45-й минуте Владимир Брюквин сделал счет 3:1. Финская команда в дальнейшем сумела лишь сократить разрыв в счете до минимального: на 57-й минуте отличился Стив Мозес, однако бело-голубые отстояли победный результат – 3:2.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом» 11 января, «Йокерит» встретится на выезде с пекинским «Куньлунем» 13 января.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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