КХЛ. «Йокерит» побеждает «Слован», вратарь «джокеров» Заполски отражает 22 броска

«Йокерит» обыграл словацкий «Слован» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вратарь финской команды Райан Заполски отразил 22 броска и сыграл на ноль.

Перед матчем с «орлами», «Йокерит» уверенно победил минское «Динамо» (4:1) и остался на третьей строчке Запада. «Джокеры» считаются лучшей командой в конференции в домашних поединках. За семнадцать матчей им удалось заработать 29 очков, и одержать тринадцать побед. Более того, это даже лучший показатель в лиге среди всех команд. На неделе клуб из Хельсинки пополнил игрок «Сибири», 24-летний финский форвард Саку Мяэналанен. Команды произвели обмен правами на игроков, теперь «сибирякам» принадлежат права на 21-летнего шведского нападающего Йенса Лёке, который в настоящее время выступает в АХЛ. А «Йокерит» получил права на Мяэналанена. Саку также этот сезон проводит в АХЛ. В нынешнем сезоне он сыграл 20 игр за «Шарлотт Чеккерс» и набрал 11 (4+7) баллов. Мяэналанен выступал за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года.

Если «джокеры» продолжают погоню за армейцами, то у «Слована» все не так радостно. Команда располагается на десятой позиции, и шансы на прыжок в заветную восьмерку тают на глазах.

Словаки запомнились в этом сезоне, пожалуй, лишь одни рекордом. Поражения на своем льду от СКА и ЦСКА были слишком разгромными, и завершились с общим счетом 0:16

При этом на такой результат потребовалось лишь 3 дня. «Слован» не побеждает на протяжении шести матчей, в игре с «Витязем» «орлы» упустили преимущество в две шайбы (2:3 ОТ). Остался недоволен результатом Владимир Орсаг, тренер заявил, что 20% команды приехали в Подольск «просто поиграть». Отрыв Братиславы от зоны плей-офф растет, команда пропускает больше всех в лиге (121 гол).

В этом сезоне финны уже играли против нынешнего соперника на его льду. Тогда «джокеры», пусть и не без труда, но получили победу. Только провальный третий период расставил все на свои места

Но нужно отметить, что до этого у словаков раз за разом получались очные встречи с финнами. Пять поединков к ряду было выиграно у «Йокерита» до нынешнего сезона.

Хозяева с первых минут взяли игру в свои руки и начали давление на «орлов». На 13-й минуте голкипер гостей Марек Чилиак неловко упустил шайбу после несложного броска, и на добивании быстрее остальных оказался Сакари Маннинен. «Йокерит» почти сразу мог удвоить преимущество после ошибки защитников «орлов», но Чилиак удачно подставил щиток. Во втором периоде«шуты» продолжили доминировать, что вылилось во второй гол Маннинена, четко реализовавшего численное преимущество «5 на 3». Интересно, что в первой игре 27 сентября на его счету также дубль и две передачи. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и на 58-й минуте Алекс Грант поразил уже пустые ворота, установив окончательный счет. Уверенная победа финнов на родном льду — 3:0.

«Слован» потерпел седьмое поражение подряд: в последний раз клуб из Братиславы выигрывал в середине ноября. «Йокерит», напротив, одержал вторую победу.

В следующей встрече «Слован» на своем льду сыграет против «Салавата Юлаева», а «Йокерит» на выезде встретится со «Спартаком».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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