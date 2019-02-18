КХЛ. «Йокерит» одолел «Спартак»

«Йокерит» на домашней площадке взял верх над московским «Спартаком» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Для «Йокерита» это была первая домашняя игра после ужасно неудачных гастролей. Подопечные Лаури Марьямяки перед этим проиграли сначала рижскому (1:3), а затем и столичному «Динамо» (3:5), а также крупно уступили СКА (2:5).

Если финны еще около месяца назад располагались на третьей строке и имели преимущество в очках над «Локо», то теперь ярославцы опережали «джокеров» на девять баллов. Сдал и лучший бомбардир команды — американский нападающий Брайан О`Нилл (11+42), не забивавший с 3 января.

Возможно, у «джокеров» кончаются силы, либо команда просто не хотела выкладываться перед предстоящими матчами плей-офф против «Динамо».

Еще две неприятных новости пришло на прошлой неделе — тренер вратарей и начальник команды Маркус Кеттерер был вынужден уйти на больничный до конца этого сезона. Его место в тренерском штабе «Йокерита» временно занял Ари Мойсанен. Ранее 47-летний специалист был тренером голкиперов в «Ак Барсе». А нападающий Макс Вярн из-за травмы пропустит около месяца и не примет участие в серии плей-офф.

Красно-белые также серьезно сдали в игре, из-за чего далеко упустили «Динамо», которое еще недавно находилось на шестой строчке.

Теперь же это место занимает коллектив Алексея Жамнова. На своей арене москвичи сумели одержать викторию над «Сочи» (3:1), но проиграли с неприличным счетом бело-голубым (1:5), а потом всухую уступили СКА — 0:2. Тренер «красно-белых» Игорь Уланов подчеркнул, что команде нужно исключить лишние поперечные и диагональные передачи. Клуб мог обеспечить себе шестую строчку после матча с «джокерами», для этого ему нужно было выиграть в Хельсинки и ждать поражения «Витязя» в основное время.

В первом периоде хозяева играли ощутимо лучше «спартаковцев». Первые голы не заставили себя долго ждать, сначала Виктора Лёв, а затем Сами Лепистё в упор расстреляли Юлиуса Гудачека. В ответ спартаковцы все же забили, но довольно курьезно. Шайба после прорыва Робина Ганзла отскочила в ворота от ноги спартаковского форварда. Просмотр показал, что движения ногой Ганзл не делал, и гол был засчитан. Имели красно-белые возможность уйти на перерыв и при равном счете, но Антон Злобин не смог реализовать выход один на один.

После перерыва «Спартак» пришел в себя, пошел в атаку и в середине периода красно-белые с интервалом в две минуты отыгрались, а затем и вышли вперед. Однако хозяева до снова уравняли шансы, поймав «Спартак» на смене и реализовав выход два в одного.

Третий период начался с сольного прохода Стива Мозеса – бросок нападающего не был из разряда неберущихся, но Гудачек с ним не совладал. Чуть позже после курьезного падения в своей зоне Ильи Зубова, финны в меньшинстве отправились забрасывать пятую шайбу. Сократить разрыв до минимума Ганзлу удалось уже за секунды до сирены. В итоге 5:4, спартаковцы терпят третье поражение к ряду, а «джокеры» реабилитируются перед родными трибунами за провальные выезды.

«Йокерит» 20 февраля примет братиславский «Слован», а «Спартак», в этот же день на выезде встретится с «Сочи».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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