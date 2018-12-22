КХЛ. «Йокерит» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

Хоккеисты «Йокерита» в овертайме переиграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В конце недели в СМИ появились не слишком приятные новости для финского клуба. «Джокеры», как сообщает газета ltaSanomat, за время выступления в лиге (с сезона-2014/15), понесли убытки в размере 56 млн евро

Информация, мягко говоря, не самая позитивная, однако результаты у клуба в целом приличные. Команда стабильно из года в год выходит в плей-офф и в этом сезоне висит «на хвосте» у лидирующих на Западе СКА и ЦСКА, имея 55 очков после 39 встреч. К слову, в прошлом туре «шуты» в присущей им атакующей манере переиграли армейцев с разгромными 4:1, прервав неудачную полосу.

Рижане прошлый свой матч играли с другой главенствующей командой, причем на выезде. В итоге волевая победа над питерским СКА3:2 в овертайме. Главным героем матча стал Линус Виделль, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ и обошедший Мэтью Майоне в списке самых результативных игроков рижан. Эта виктория обеспечила «динамовцам» прекрасное настроение перед гастролями на «Хартвалл-арену».

Всего перед этой встречей между финнами и «динамовцами» было сыграно 17 игр, в которых 11 раз победил «Йокерит» и 6 — Рига. В нынешнем сезоне клубы уже встречались 2 раза, победы доставались хозяевам, в первом матче это были рижане, а во втором «джокеры». При этом, второй матч завершился разгромом, где клуб из Хельсинки показал всю свою силу.

Первый период получился буквально боевым: уже на второй минуте Оливер Лауридсен и Колтон Гиллис устроили драку, а в самом конце 20-минутки двойным малым штрафом были наказаны сразу четверо хоккеистов. В итоге за стартовый отрезок матча команды на двоих заработали 28 минут штрафа.

На 10-й минуте Линус Виделль сместился в центр от борта и неотразимо выстрелил под перекладину — 1:0. В начале второго игрового отрезка Брайн О’Нилл восстановил равновесие, реализовав численный перевес. До конца периода команды обменялись голами – на точный бросок Лауриса Дарзиньша в большинстве «шуты» ответили шайбой Макса Вярна. Финны за 20 минут перебросали соперников больше, чем в три раза – 13-4. Основное время победителя не выявило, а в овертайме успех оказался на стороне хозяев. Победный гол оформил Виктор Лёв, идеально бросив с ползоны. В итоге 3:2 – волевая победа хозяев при своих трибунах.

После этой игры «Йокерит», набрав 57 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 37 баллов, занимает девятое место.В следующем матче финские хоккеисты на своем льду примут московское «Динамо», а рижане примут дома «Нефтехимик».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею