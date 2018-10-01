КХЛ. «Йокерит» обыграл ХК «Сочи»

«Йокерит» на своем льду победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:2! Финны лидируют на «Западе», набрав 20 очков в 12 встречах.

«Джокеры» подошли к этой игре в ранге лидера Западной конференции, заработав 18 очков в 11 матчах. В текущем сезоне «Йокерит» потерпел всего три поражения — от «Автомобилиста», «Динамо» (Рига) и СКА. Клуб из Хельсинки демонстрирует отличную результативность, забрасывая в среднем почти по четыре шайбы за игру. Правда, в лазарете оказался капитан «Йокерита» Петр Регин. Из-за травмы он выбыл как минимум на четыре месяца.

«Леопарды» в этом чемпионате игру свою пока не нашли, из двенадцати поединков были выиграны всего пять. Впрочем, это позволяет сочинцам находиться в зоне плей-офф, на шестой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В игре с «Йокеритом» не смог принять участие капитан «Сочи» Никита Щитов. В матче со «Слованом» защитник сочинцев ударил арбитра по ноге, за что и был дисквалифицирован на два матча.

Любопытно, что сочинцы приехали в Хельсинки впервые после памятной серии плей-офф прошлого сезона. Именно здесь, на «Хартвалл-Арене», ими была одержана первая кубковая победа, правда, она так и осталась единственной – «Йокерит» выиграл серию (4-1).

В качестве основного вратаря у «леопардов» на игре выступил 19-летний Петр Кочетков. Несмотря на все старания, он пропустил уже на 12-й минуте. Ессе Йоэнсуу подправил шайбу в ворота, когда «джокеры» были в большинстве. Однако на перерыв команды уходили при счете 1:1, сочинцы также реализовали лишнего на последней минуте периода, шайбу забросил Эрик О´Делл.

Во второй 20-минутке «Йокерит» взялся за дело. Сначала нападающий Никлас Енсен вывел свою бригаду вперед — 2:1, а позже у «джокеров» дважды отличился все тот же Йоэнсуу, оформивший хет-трик, причем во втором случае гости получили две минуты после взятого тренерского запроса на положение «вне игры». В заключительном периоде сочинцы приложили все усилия для того, чтобы выровнять положение, но сумели лишь сократить разницу в счете.У южан отличился защитник Дамир Мусин.

«Йокерит» остался на первом месте в таблице «Запада», набрав 20 очков в 12 матчах: девять побед, один проигрыш в основное время и два — в овертайме. В активе «Сочи» все ещё 13 баллов.

Свой следующий матч обе команды проведут против СКА. «Леопарды» примут петербуржцев 4 октября, а финны – 6 октября.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею