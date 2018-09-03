КХЛ. «Йокерит» и «Куньлунь Ред Стар» провели свой первый матч в регулярном чемпионате

Летом «Йокерит» и «Куньлунь» серьезно обновились к новому регулярному чемпионату Континентальной хоккейной лиги-2018/19, в первую очередь назначив новых финских тренеров. «Йокерит» возглавил Лаури Марьямяки, а «Куньлунь» — Юсси Тапола.

Новый тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки последние два года провел на тренерском мостике сборной Финляндии, так и не выиграв ни одной медали. Состав «джокеров» пополнил нападающий Джефф Плэтт, хорошо знакомый болельщикам КХЛ. Покинули же клуб гениальный Эли Толванен, а также Мэттью Гилрой и Олли Палола.

Для китайского клуба «Куньлунь» нынешний сезон — третий в Лиге. Команду тренирует Юсси Тапола. Летом «драконы» сменили почти весь состав. Самые известные новички – вратарь Иван Налимов, защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Вели-Матти Савинайнен.

Перед игрой, в рамках КХЛ, команды провели четыре матча. В активе «Йокерита» три победы в основное время. Последняя игра прошла в Хельсинках, где с уверенным для себя счетом 3:1 победили хозяева. Безусловно «Йокерит» подошел к этому матчу в ранге явного фаворита. Всего на матч было продано более 13 тысяч билетов. «Хартвалл-арену» ждал аншлаг, как оно и полагается в матче, открывающем сезон.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Команды раскачиваться не стали. Уже к пятой минуте «Йокерит» и «Куньлунь» поразили ворота друг друга — точными бросками отметились Карл Столлери и Виктор Бартли. Для обоих это были дебютные голы в форме новых команд. После первого периода счет был 1:1.

Во втором же «джокеры» забросили три безответных шайбы. Гол Сакари Маннинена зрителям запомнится особенно, потрясающая вышла комбинация. Но на этом команды не остановились. В заключительном отрезке игры китайский клуб отыграл две шайбы усилиями Тейлора Бека и Марка-Андре Граньяни, но голы Петера Регина и Сакари Маннинена восстановили разницу на табло — 6:3.

Удачно дебютировал за новую команду Маннинен, набравший 3 (2+1) очка, столько же набрал и американец Стив Мозес, но только с одной заброшенной шайбой.«Драконы» вновь не сумели победить в столице Финляндии.

В следующем матче «Йокерит» 5 сентября дома сыграет с «Амуром», а «Куньлунь» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

Источник: «Футбол. Хоккей»

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