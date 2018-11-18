КХЛ. Голевая феерия на «Хартвалл-Арене»!

«Йокерит» на своей площадке добился победы над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги- 4:3! «Джокеры», набрав 41 очко, занимают третье место на «Западе».

За последнюю неделю из Хельсинки пришло две интересных новости. Депутат финского парламента Харри Харкимо объявил в видеообращении о том, что нашел нового владельца на свою 51-процентную долю в клубе.

К сожалению, я не могу сейчас назвать имя, но до прихода Санта-Клауса (до Рождества) вы узнаете, кто придет на мое место в «Йокерит», — сказал он.

Кроме того, нападающий СКА Кристиан Весалайнен теперь будет выступать за «джокеров». Финский клуб выплатит питерской команде денежную компенсацию за обмен прав на игрока. 19-летний финн в этом сезоне уже сыграл пять матчей в НХЛ за «Виннипег», которому он принадлежит. Нападающий будет выступать за «Йокерит» до конца сезона. «Шуты» перед этой игрой располагались на третьем месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе тридцать девять очков после двадцати шести встреч. Причем у «Локомотива» очков было столько же, но сыграно аж на три игры меньше.

«Железнодорожники» в последних трех встречах добыли 2 победы, уступив лишь сочинцам. Матчем в Финляндии ярославцы завершают четырехматчевое гостевое турне. «Йокерит» и «Локомотив» провели восемь очных встреч. Пять побед было на счету «джокеров», три – у ярославцев. В прошлом сезоне команды встречались дважды и обменялись выездными победами. «Локомотив» выиграл в Хельсинки со счетом 4:3, а «Йокерит» был сильнее в Ярославле – 4:3 (ОТ).

Уже в первом периоде «Хартвалл Арена» увидела множество голов. Хозяева открыли счет уже на 24-й секунде – массированную атаку добиванием завершил Брайан О’Нилл, а на 11-й минуте к голу Йона Нормана привела ошибка Александра Салака. Подопечные Дмитрия Квартальнова сумели восстановить равновесие до окончания первого периода – авторами заброшенных шайб стали Якуб Накладал и Андрей Локтионов.

В дебюте второго периода случился курьез – Даниил Апальков, прерывая пас Пекки Йормакки, срезал шайбу точно в «девятку» ворот своей команды. После четвертой шайбы хозяева, вроде бы, спокойно контролировали ситуацию, однако на 54-й минуте Оливер Лауридсен перед воротами врезал клюшкой между ног Степану Санникову и отправился в раздевалку, а «Локомотив» получил пятиминутный численный перевес. Гости смогли сократить отставание за три минуты до финальной сирены благодаря голу Брэндона Козуна в большинстве, но на большее их не хватило.

«Йокерит» продлил победную серию до трех матчей, а «железнодорожники» проиграли в третий раз за последние пять матчей

«Джокеры», набрав 41 очко, занимают третье место в Западной конференции, а «Локо» расположился на четвертой позиции.

В следующем матче финны 21 ноября примут омский «Авангард», а ярославцы 22 ноября дома сыграют с московским «Динамо».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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