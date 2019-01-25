КХЛ. «Джокеры» прервали серию из четырех домашних поражений

«Йокерит» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финны одержали вторую победу в последних пяти играх.

Финский клуб немного сбавил ход, проиграв несколько матчей. В прошлой встрече «Йокерит» имел подавляющее преимущество, но лишь дважды сумел пробить кипера «Ак Барса», вследствие чего и уступил. В последних пяти играх «шуты» одержали только две победы, не сумев вернуть ранее потерянное третье место Западной конференции.

Удивительно, но последнее время финнам не даются матчи дома – последний раз выиграть в Хельсинки хозяевам удавалось 30 декабря, к этой встрече финны подошли с серией из 4 домашних поражений подряд

«Торпедо» же, после ряда поражений, нанесло сокрушительный удар по Витязю, просто уничтожив того со счетом 6:0. В целом нижегородцы имеют небольшой запас очков, который позволял бы чувствовать себя спокойно за свое место в топ-8. Перед этой встречей, торпедовцы, в своем активе имели 55 очков после пятидесяти двух матчей, которые позволяли им занимать седьмую строчку в Западной конференции. Интересный факт — у «Торпедо» 7-я лучшая атака в КХЛ, что весьма неплохо для команды такого уровня (в среднем почти три заброшенные шайбы за игру), но вторая худшая в лиге оборона перечеркивает все достижения атаки — в среднем более трех пропущенных шайб за матч.

Первая игра в этом сезоне подарила впечатляющее голевое шоу, где на табло после 3-х периодов красовался счет 4:4, а успех в итоге добыли финны после овертайма, решающий гол тогда забил Брайан О`Нилл. В Хельсинки в рамках «регулярок» «Торпедо» еще никогда не побеждало.

Первыми открыли счет именно торпедовцы. Гол получился курьезным – шайба отскочила в сетку от ноги Райана Заполски. Пропущенная шайба не выбила «Йокерит» из колеи, и к 15-й минуте он уже вел в счете. Сначала грубая ошибка Михаила Орлова в своей зоне привела к перехвату шайбы, и Сакари Маннинен беспрепятственно «расстрелял» Барри Браста, а спустя минуту с небольшим цели достиг мощнейший щелчок Карла Столлери от синей линии.

В третьем периоде хозяева закрепили преимущество. Сначала массированную атаку завершил Стив Мозес, одним из ассистентов стал Никлас Енсен, набравший очки в 11-м матче подряд. Четвертая шайба в большинстве на счету Джона Нормана. Нижегородцы не сдались, и на последней минуте Михаил Варнаков сократил отставание, но на большее у гостей не осталось времени.

«Йокерит» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 55 очков.

В следующем матче финны 29 января на выезде сыграют с «Салаватом Юлаевым», а нижегородцы в тот же день встретятся с «Нефтехимиком».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею