КХЛ. «Джокеры» победили «Сибирь»

Финский «Йокерит» со счетом 4:1 обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб их Хельсинки с 64 очками занимает 3-е место в Западной конференции.

«Йокерит» после серии из трех неудач был близок к тому, чтобы потерять третью позицию на Западе. Однако затем команда пришла в себя и сумела одержать верх над ЦСКА (4:1), рижанами (3:2 ОТ), «Сочи» (4:3) и «Слованом» (3:1), проиграв только столичному «Динамо» (3:4 ОТ). В сорока трех матчах «джокеры» набрали шестьдесят восемь очков, одержав двадцать восемь побед.

На неделе приятная новость пришла в финский стан — лучшим новичком декабря в КХЛ, был признан нападающий Кристиан Весалайнен, в 12 матчах набравший 9 (3+6) очков при показателе полезности (+1).

«Шуты» обладают одной из самых результативных атакующих линий в сезоне – 140 голов, но, впрочем, и пропускают больше основных конкурентов (103).

«Сибирь» провела в регулярном чемпионате 43 матча и одержала шестнадцать побед. В прошлом матче команда одержала победу над «Авангардом». Голкипер сибирской команды Дэнни Тэйлор отразил 23 броска в створ и принес команде «сухую» победу. «Снежинки» располагаются на десятом месте в Восточной конференции. За последние 10 игр было 4 поражения и 6 побед. Сибиряки стремятся пробиться в плей-офф – перед матчем с «шутами» команду отделяли от топ-8 всего пять очков. Сибиряки считаются не самым результативным хоккейным клубом, но и не самым пропускающим.

В нынешнем чемпионате соперники еще не встречались, в сезоне-2017/18 команды обменялись победами с одинаковым счетом 2:1.

Уже в первом розыгрыше большинства хозяева напомнили о худшей статистике «Сибири» при игре в меньшинстве после удаления Дмитрия Лукина. На 6-й минуте первый гол забросил финский защитник Алекс Грант. Причем, шайба получилась нетипичной для игры в неравных составах: он продрался через защитников и точно бросил в верхний угол. Тем самым Грант прервал «сухую» серию Дэнни Тейлора на отметке 70 минут 57 секунд.

Гости выждали свой момент в середине второго периода: Шейн Принс и Юкка Пельтола выкатились вдвоем против одного защитника и финн броском в касание сравнял счет. Однако уже через шесть минут «джокеры» снова смогли вырваться вперед. Шайбу забросил нападающий Брайан О`Нилл. Спустя три минуты НикласЙенсен забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Гол датчанина стал настоящим шедевром: форвард прорвался сквозь трех соперников, качнул вратаря и завез шайбу в ворота.

Заключительная треть запомнилась бесконечными стычками соперников, а на 54-й минуте матча финальный гол в ворота «Сибири» забил нападающий «Йокерита» Джон Норман, набирающий очки уже четвертый матч подряд. В итоге уверенная победа хозяев – 4:1!

«Йокерит» с 64 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» — 10-ю с 36 очками в таблице Востока.

В следующем матче финны 6 января примут «СКА», а новосибирцы днем ранее на выезде сыграют со «Спартаком».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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