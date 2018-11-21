КХЛ. «Джокеры» обыграли «Авангард», забросив семь шайб в ворота соперника

«Йокерит» на своем льду переиграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 7:4! Финский клуб занимает третье месте в турнирной таблице Западной конференции.

Перед встречей с омичами «джокеры» дожали на «Хартвалл-Арене» «Локо», что позволило увеличить отрыв по потерянным очкам и закрепиться на третьем месте на «Западе».

«Йокерит» любит играть дома, именно в родных стенах команда набирает ход и крушит все на своем пути

Статистика «джокеров» по-прежнему одна из лучших в этом сезоне. Финны забрасывают в среднем 3,56 шайбы за матч. По игре в большинстве у команды 2-й показатель при 30% реализации. А вот с обороной дела все так же обстоят плохо, «джокеры» пропускают в среднем 2,37 шайбы за матч — 9-й показатель, и еще слабее выглядят в меньшинстве (80,6% надежности и 13-е место). К матчу с «Авангардом» команда подошла не в полном составе, в списке травмированных находились защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин. Плюс ко всему был дисквалифицирован на два матча защитник ОливерЛауридсен, он наказан за нарушение в матче с «Локомотивом».

«Авангард» перед встречей с «шутами» занимал второе место в Восточной конференции, опережая «Металлург» на три очка. В последних шести матчах омичи одержали пять побед. Команда у омичей сложилась крепкая, о чем свидетельствуют как результаты, так и статистика. «Ястребы» любят атаковать и умеют обороняться, единственное их слабое место – реализация большинства. В лазарете оказались вратарь Кари Рамо и защитник Максим Березин. Главный тренер Боб Хартли перед матчем в Хельсинки лестно отзывался о противнике:

«Йокерит» — мастеровитый соперник, который здорово двигает шайбу. Финский клуб опасен в атаке, его нападающие очень талантливы. Для победы нам снова необходимо показать лучшую игру»

В прошлом сезоне «Йокерит» сумел выиграть у «Авангарда» обе встречи (3:1 и 3:0). И перед нынешним матчем эксперты и букмекеры все-таки отдавали небольшое преимущество финскому клубу. И не зря! Матч получился мега-результативным, но все же финны были намного увереннее омичей. Первая шайба залетела в ворота только на 19-й минуте, Алекс Грант вывел «Йокерит» вперед.

В начале второго периода гости усилиями Виктора Стольберга счет сравняли, но «джокеров» это только раззадорило, и они решили показать всю мощь нападения. В ворота «ястребов» залетело аж четыре шайбы, авторами которых стали Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё и Йон Норман. В заключительной двадцатиминутке Пекка Йормакка и Джефф Плэтт укрепили преимущество хозяев, на что гости ответили шайбами Дениса Зернова, Ильи Михеева и за 8 секунд до конца Евгения Медведева. В итоге уверенная победа «шутов» -7:4!

Примечательно, что защитник «ястребов» Алексей Емелин провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Йокерит» остается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Авангард» на втором в Восточной.

В следующем матче сезона «Йокерит»23 ноября примет астанинский «Барыс», а «Авангард» в тот же день встретится на выезде с рижским «Динамо».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею