КХЛ. «Джокеры» на «Хартвалл Арене» победили «Витязь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» на домашнем льду обыграл «Витязь» со счетом 4:1. Финский клуб располагается на втором месте в таблице Западной конференции.

Безоговорочным фаворитом этой встречи по мнению букмекеров и экспертов являлся именно финский клуб. «Йокерит» подошел к матчу с «витязями» в ранге третьей команды Западной конференции с 22 очками.

«Джокеры» завершали домашнюю серию, в рамках которой выиграли две встречи из трех. Одно из главных действующих лиц у финнов — форвард Сакари Маннинен, он набрал уже 14 очков (7+7), в своем первом сезоне в КХЛ. А вот защитник Эмели Рясянен до 8 ноября внесен финским «Йокеритом» в список травмированных игроков.

Подмосковный клуб выиграл два последних матча, не уложившись в основное время. Дважды со счетом 3:2 по итогам овертайма были обыграны «Спартак» и ХК «Сочи». После главный тренер Валерий Белов отметил, что у «Витязя» началась «полоса везения». Аалтонен Миро и Александр Семин являются лучшими бомбардирами подмосковной команды на данный момент. 14 сентября команды уже встречались в Подольске и «джокеры» в тот день увезли два очка (4:1).

Начало матча на «Хартвалл Арене» особо не радовало событиями, первый период и вовсе прошел без голов. Финны имели преимущество и в два раза чаще бросали в створ соперников. У «витязей», впрочем, тоже были моменты, Столяров и Макеев могли поразить ворота Калниньша, но вратарь был начеку. На 24-й минуте навал «Йокерита» завершился успешным добиванием Ессе Йоэнсуу. Но «Витязь» ответил быстро: Денис Кокарев реализовал выход «1 в 0» после шикарной передачи Никиты Комарова.

Заключительный же период «джокеры» провели сверх-ударно.В самом начале 20-минутки Брайан О’Нилл оказался расторопнее других после отскока шайбы. А позже голы Джона Нормана в большинстве, а также шайба Мики Ниемиуже в пустые ворота, установили финальный счет 4:1.

Финская команда одержала четвертую победу в последних пяти матчах, в то время как подмосковный клуб прервал серию из двух успешных результатов. «Йокерит» продолжает борьбу за первое место, занимая вторую строчку в Западной конференции с 24 очками, а «Витязь» в ней же расположился на седьмой, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «джокеры» 13 октября на выезде сыграют с «Нефтехимиком», а команда из Подмосковья встретится с «Северсталью».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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