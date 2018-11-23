КХЛ. «Барсы» хозяйничают на «Хартвалл-Арене»

Астанинский «Барыс» в серии буллитов победил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1!

Если гости встречей в Хельсинки открывали выездную серию, то «джокеры» наоборот завершали четырехматчевую домашнюю. Ранее команда Лаури Марьямаки поочередно обыграла «Северсталь», «Локомотив» и «Авангард. В таблице Западной Конференции «Йокерит» занимал третью строчку, набрав 43 очка в 28 играх. Команда из Хельсинки продолжает преследование ЦСКА и СКА.

Атака «шутов» по-прежнему одна из лучших в КХЛ -перед этой встречей, в 28 матчах было забито 103 гола. Среди травмированных пять игроков – защитники Ландин и Рясанен, форварды Анттила, Йенсен и Регин

У казахов наоборот, последние игры сложились неудачно. Команда Андрея Скабелки не могла выиграть три матча подряд и занимала пятое место в Восточной конференции: последним, кто обошел «Барыс», стал «Металлург» из Магнитогорска. Важно сказать, что «барсы» имеют в своем составе сразу 3-х игроков, которые входят в десятку лучших бомбардиров лиги – Старченко (12+17), Диц (9+20) и Петерссон (12+16)

Ранее команды уже встречались в этом сезоне, 30 октября в Астане хозяева уверенно выиграли со счетом 4:0. Всего же было семь очных противостояний, в них три победы одержал «Йокерит» и соответственно четыре «Барыс», шайбы в пользу астанчан — 15:13.

Безусловно, «джокеры» в этом матче были фаворитами, но сюжет игрывесьма совсем неожиданным. Первый период прошел без заброшенных шайб, «Барыс» дважды играл в большинстве, но не смог разыграть лишнего игрока. Следующий штраф, к слову, в игре случился лишь аж в концовке. В начале второго периода «Барысу» удалось выйти вперед. На 21-й минуте нападающий Алихан Асетов уверенно реализовал выход «1 в 0», красиво переиграв вратаря «Йокерита». Отыграться подопечные Лаури Марьямяки сумели на 52-й минуте благодаря заброшенной шайбе Брайана О’Нилла. Оставшаяся же часть основного времени прошла без голов, в целом в равной игре.

Дальше был овертайм, который также не выявил победителя. И только в серии буллитов после того, как команды смазали четыре попытки, победу одержали гости — благодаря точному броску Даррена Дица. 2:1 –«Барыс» одерживает важнейшую победу без, внимание, пятерых основных хоккеистов – капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Мэтт Фрэттин, Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы.

Примечательно, что в этой игре защитник «Барыса» Кевин Даллмэн установил рекорд КХЛ, став первым легионером, достигшим отметки в 600 матчей.

«Барсы» прервали серию из трех поражений и с 42 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, а «Йокерит», прервавший серию из четырех побед, расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 44 очка

25 ноября «Барыс» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Йокерит» 26 ноября отправится в Москву на матч с «Динамо».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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