КХЛ. «Ак Барс» одержал гостевую победу над «Йокеритом»

«Ак Барс» переиграл «Йокерит» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанцы после этой встречи поднялись на третью строчку в таблице Восточной конференции, а финский клуб занимает четвертое место на «Западе».

«Йокерит» после новогодних праздников потерял стабильность, одержав только три победы из семи возможных. В игре с «Нефтехимиком» (1:2) финский клуб подвела дисциплина – подопечные Лаури Марьямяки заработали 22 минуты штрафа против четырех у соперника. В двух из трех последних матчей обычно сильная атака «Йокерита» не смогла забросить больше одной шайбы. Нападающий «джокеров» Сакари Маннинен ожидал также непростой матч с «барсами»: «В игре с «Ак Барсом» нам будет нужно много двигаться и стараться постоянно атаковать соперника для поиска свободных зон. Нужно сыграть попроще, не выдумать ничего особенного».

Для «Ак Барса» сегодняшняя игра была примечательна тем, что казанцы вышли на лед впервые с 11 января. Звездная неделя в Татарстане подарила казанцам полноценные каникулы посреди сезона, и теперь отдохнувшие подопечные Зинэтулы Билялетдинова были готовы дать «свежий» бой финнам. Тем более что свой прошлый матч «барсы» дома проиграли московским «динамовцам» (2:3) — это поражение стало для казанцев третьим подряд, и шестым в последних восьми поединках.

Несмотря на игровой кризис, «Ак Барс» пока что сохранял за собой 3-е место на Востоке, отставая на одно очко от «Авангарда» и деля очки с «Металлургом».

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов лестно отозвался о сопернике перед игрой: «Йокерит» — очень опытная и мастеровитая команда с хорошими исполнителями. Они хорошо двигаются, бьются, мощные ребята физически. Нам нужно быть готовыми к силовой борьбе с их стороны и самим обязательно выигрывать единоборства»

Игра началась с большого количества атак хозяев, но голкипер казанского коллектива Владислав Подъяпольский справлялся с бросками. Хорошо в обороне действовал «Йокерит», не позволяя подопечным Зинэтулы Билялетдинова надолго задержаться в своей зоне. Хозяева льда вышли вперёд на 14-й минуте встречи, когда цели достиг бросок Никласа Енсена.

После пропущенного гола игроки «Ак Барса» заиграли с большей силой, и удача им улыбнулась. Курьезной получилась шайба Станислава Галиева: с очень острого угла он делал прострел, но угодил в «домик» Райана Заполски. За десять секунд до конца первого периода только вышедший из лазарета Антон Ландер вывел казанцев вперед. Шведский легионер из-за травмы пропустил последние два с половиной месяца. Во втором периоде финны вновь активно наседали на ворота Подъяпольского, однако до гола дело не доходило. А вот ворота «шутов» вновь были поражены. Играя в большинстве, «Джокеры» не уследили за Алексеем Потаповым, который убежал на рандеву с вратарем и сделал счет 1:3.

Третья двадцатиминутка началась с голаПекки Йормакки, который сократил отставание в счете. «Ак Барс» отстоял при игре 5 на 3, а Подъяпольский вновь старался защитить ворота казанцев изо всех сил. В итоге подопечные Зинэтулы Билялетдинова выстояли и довели матч до победы — 3:2. «Ак Барс» одержал первую гостевую победу в 2019 году. А вот финский клуб потерпел второе домашнее поражение кряду.

«Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место на «Западе» — 68 очков. В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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