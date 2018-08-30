Квинси Промес тренируется со «Спартаком» в Тарасовке. Игрок не полетел на медосмотр в «Севилью»

Автор: Евгений Морозов 0

Квинси Промес

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес находится в расположении команды и тренируется на базе в Тарасовке. Вчера СМИ сообщили, что голландец вылетел в Испанию для прохождения медосмотра в «Севилье».

По информации прессы, клубы согласовали переход 26-летнего футболиста за 21 миллион евро.

Сегодня стало известно, что Промес пока не может договориться с «Севильей» об условиях личного контракта.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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