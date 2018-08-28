Квинси Промес станет приоритетной целью «Севильи» в случае срыва трансфера Мариано Диаса

Испанская «Севилья» ведет переговоры с московским «Спартаком» по трансферу Квинси Промеса. Красно-белые запрашивают 25 миллионов евро за 26-летнего игрока сборной Нидерландов.

Однако испанская команда рассчитывает на снижение цены до 20 миллионов. Предполагается, что переговоры между клубами завершатся в ближайшие сутки. «Севилья» намерена заключить контракт с Промесом на четыре сезона.

Хавбек сборной Нидерландов станет приоритетной трансферной целью «Севильи», если андалузцам не удастся заполучить нападающего «Лиона» Мариано Диаса.

Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил информацию, что «Севилья» хочет приобрести Мариано, при этом сообщив, что вернуть футболиста в свой состав намерен «Реал». Мадридский клуб продал Мариано в «Лион» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что интерес к голландскому футболисту проявляют также «Бенфика» и «Монако», однако «монегаски» опровергли данную информацию.

Квинси Промес перешел в «Спартак» в 2014 году. В текущем сезоне голландец принял участие во всех 5 стартовых матчах красно-белых в РПЛ, забил один мяч и сделал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: EFE

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»