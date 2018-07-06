Квинси Промес присоединится к «Спартаку» на сборе в Австрии

Автор: Владимир Шевелев 0

Квинси Промес

Атакующий хавбек «Спартака» Квинси Промес возобновит работу с командой на сборе в Австрии. Туда игроки московской команды отправились сегодня утром.

Полузащитник с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону, поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах сборной Голландии.

В прошлом месяце футболист отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Сообщалось, что он побил свою жену. Сейчас проблем с испанским правосудием у игрока нет.

В Австрии «Спартак» пробудет до 22 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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