Квинси Промес принял участие в записи трека про «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес записал музыкальный трек в рэп-жанре. Голландец исполнит песню совместно с рэп-исполнителем Alex Maniac.

Как сообщил Alex Maniac после победы над «Зенитом» со счетом 2:1, премьера песни состоится в ближайшее время.

«В честь потрясающей победы рад сообщить вам прекрасную новость — на новом альбоме состоится премьера совместного трека с Квинси Промесом! Выход альбома уже скоро!» — заявил Alex Maniac.

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Квинси Промес отметился забитым голом и голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: vk.com