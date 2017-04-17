Квинси Промес принял участие в записи трека про «Спартак»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

РФПЛ. 23 тур. Спартак-Зенит, 2:1. Москва, Открытие арена, 16 апреля 2017 г.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес записал музыкальный трек в рэп-жанре. Голландец исполнит песню совместно с рэп-исполнителем Alex Maniac.

Как сообщил Alex Maniac после победы над «Зенитом» со счетом 2:1, премьера песни состоится в ближайшее время.

«В честь потрясающей победы рад сообщить вам прекрасную новость — на новом альбоме состоится премьера совместного трека с Квинси Промесом! Выход альбома уже скоро!» — заявил Alex Maniac.

Промес

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Квинси Промес отметился забитым голом и голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: vk.com

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