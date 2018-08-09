Квинси Промес попал в шорт-лист «Милана»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть команду. Голландский футболист входит в шорт-лист итальянского «Милана».

Накануне «Спартак» проиграл ПАОК (2:3) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Промес отметился голом с игры, но не реализовал пенальти на 71-й минуте, упустив шанс сравнять счет. После матча фанаты раскритиковали нападающего и призвали покинуть «Спартак». Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Лестера».

Квинси Промес выступает за «красно-белых» с 2014 года. 26-летний голландец сыграл 131 игру и забил 65 голов, став лучшим бомбардиром клуба среди легионеров.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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