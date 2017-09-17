Квинси Промес: «Почему мы упустили победу? Нужно что-то изменить»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Красно-белые большую половину играли в численном большинстве и вели со счетом 2:0, но в итоге хозяева матча сумели сравнять счет.

«Мы забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем. И вдруг соперник сделал счет 1:2. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.

Почему мы упустили победу? Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.

После матча Каррера был очень зол. Есть ли у команды проблемы с физической готовностью? Мы себя чувствуем хорошо. Дело точно не в ней», — заявил голландский футболист.

Напомним, в текущем сезоне действующие чемпионы России не могут победить в гостях. После очередной потери очков москвичи занимают 8-е место, отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»