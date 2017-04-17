Квинси Промес поблагодарил фанатов «Спартака»

Встреча «Спартака» и «Зенита» закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес открыл счет в матче, а затем отдал голевой пас.
«Ваша поддержка вчера была просто супер», – написал Промес в Instagram.
В текущем сезоне Квинси забил 10 мячей и 9 раз ассистировал своим партнерам. По системе гол+пас Промес является единоличным лидером с 19 результативными баллами, а в гонке бомбардиров отстает от лидирующего Федора Смолова на три забитых мяча. «Спартак» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11 за семь туров до конца чемпионата.
РФПЛ. 23 тур. Спартак — Зенит — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева
Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Квинси Промеса