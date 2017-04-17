Квинси Промес поблагодарил фанатов «Спартака»

Встреча «Спартака» и «Зенита» закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес открыл счет в матче, а затем отдал голевой пас.

«Ваша поддержка вчера была просто супер», – написал Промес в Instagram.

Ваша поддержка вчера была просто супер! #Spartak #QP10 #Спартак Fans were amazing yesterday! #Spartak #QP10 A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Apr 17, 2017 at 6:35am PDT

В текущем сезоне Квинси забил 10 мячей и 9 раз ассистировал своим партнерам. По системе гол+пас Промес является единоличным лидером с 19 результативными баллами, а в гонке бомбардиров отстает от лидирующего Федора Смолова на три забитых мяча. «Спартак» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11 за семь туров до конца чемпионата.

РФПЛ. 23 тур. Спартак — Зенит — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Квинси Промеса