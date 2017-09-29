Квинси Промес не вызван в сборную Голландии

Автор: Владимир Шевелев 0

Квинси Промес

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил список игроков на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018. Состав «оранжевых» полон неожиданностей.

Приглашение не получил полузащитник «Спартака» Куинси Промес, пропустивший последние матчи московичей из-за травмы. Также вне состава остались Клас-Ян Хунтелар («Аякс»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Робин ван Перси («Фенербахче») и Стефан де Врей («Лацио»).

Зато в национальную команду вернулся нападающий «Бешикташа» Райан Бабел, не игравший за сборную с 2011 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной Голландии

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бебето

Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион»

Промес

Квинси Промес и Педро Роша не сыграют с «Анжи»

чемпионат мира 2018

Алексей Сорокин: «Отрадно, что у России будет свой голос в ФИФА. Мы футбольная держава»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 