Квинси Промес не вызван в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил список игроков на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018. Состав «оранжевых» полон неожиданностей.

Приглашение не получил полузащитник «Спартака» Куинси Промес, пропустивший последние матчи московичей из-за травмы. Также вне состава остались Клас-Ян Хунтелар («Аякс»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Робин ван Перси («Фенербахче») и Стефан де Врей («Лацио»).

Зато в национальную команду вернулся нападающий «Бешикташа» Райан Бабел, не игравший за сборную с 2011 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Голландии

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»