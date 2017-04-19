Квинси Промес может заменить Алексиса Санчеса в «Арсенале»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов «Арсенала». Футболист может заменить в лондонском клубе Алексиса Санчеса.

Представители «Арсенала» побывали на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1), составив отчет о футболисте. В этой встрече Промес стал автором гола и результативной передачи. Лондонцы хотели заполучить 25-летнего хавбека еще прошлым летом, но голландец решил остаться в «Спартаке» и продлил контракт.

С открытием очередного трансферного окна «Арсенал» вновь попытается переманить Промеса, чей договор c красно-белыми действует до лета 2021 года. Что касается Алексиса Санчеса, в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Clubcall