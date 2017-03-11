Квинси Промес: «Моя цель — чемпионство «Спартака» и забить 20 голов за сезон»

Лидер «красно-белых» назвал лучший момент этого сезона. Также Промес поделился ожиданиями от концовки чемпионата.

«Я не забивал и не отдавал передачи в игре с ЦСКА, но победа над армейцами (3:1) – мой лучший момент. Это была очень важная игра для болельщиков.Я получил травму после этой встречи, но на поле отдал всего себя. После победы я прекрасно себя чувствовал.

Есть только одна главная цель – выиграть чемпионат. Это моя мечта, так что я надеюсь, мы сможем добиться этого. Я уверен в этом. Моя личная цель? Помогать команде, забить как можно больше голов. Ставлю цель в 20 мячей. Это много. Хочу стать чемпионом, и буду рад, если смогу внести большой вклад.

В прошлом сезоне я стал любимчиком у фанатов. Всегда приятно получать такое признание. Я для этого и играю. Это мотивирует меня забивать еще больше голов. Я благодарю болельщиков за огромную поддержку. Надеюсь, вместе мы добьемся чего-то очень важного».

В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Квинси Промеса