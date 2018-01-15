Квинси Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал слова в свой адрес бывшего игрока английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Голландец не согласен с позицией россиянина.
– Канчельскис сказал, что вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а английскую Премьер-лигу не тянете.
– А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы.
Не знаю, в чем проблема Канчельскиса. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», — и ему стало завидно?
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»