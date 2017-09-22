Квинси Промес и Педро Роша не сыграют с «Анжи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча с «Анжи» рассказал о травмированных игроках. Игра состоится 23 сентября на стадионе «Открытие Арена».

«С «Анжи» никто не сыграет: ни Глушаков, ни Промес, ни Роша. У Педро ушиб икроножной мышцы. У Квинси мышечная травма, мы будем стараться вылечить его к «Ливерпулю». Ещё минимум неделю будут восстанавливаться Глушаков и Зе Луиш.

Такие ситуации существуют в футболе. Для этого у нас даже есть таблица. В прошлом сезоне, до 10-го тура, у нас было 10 различных травм, игроки не играли 168 дней. В этом году было 12, из-за чего не играли 142. Я хочу доказать, что этот сезон вряд ли отличается от предыдущего. Травмы случаются. Так бывает. Мы стараемся делать всё, чтобы предотвращать повреждения, знаем, кто из игроков сильнее рискует получить повреждения.

Естественно, на тренировке можно избежать травм, но в игре это было невозможно. Тем более в нашей физподготовке ничего не изменилось, мы делаем то же самое, что и в прошлом сезоне. Может, вы раньше просто не обращали внимания на это, это было не столь интересно», — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»