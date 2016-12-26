Квинси Промес — главная трансферная цель «Ливерпуля» в январе

«Ливерпуль» в зимнее трансферное окно постарается заполучить полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. После перехода Юлиана Дракслера в «ПСЖ», нидерландский полузащитник «Спартака» стал главной трансферной целью мерсисайдцев в январе.

В течение января Садио Мане покинет расположение «Ливерпуля» и отправится на Кубок Африканских Наций, возвращение Коутиньо, после полученной травмы, затягивается, в следствие чего Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» будет искать усиление атаки в зимнее трансферное окно.

Основным кандидатом на усиление считался Юлиан Дракслер, однако немец выбрал «ПСЖ» и теперь мерсисайдский клуб обозначил Квинси Промеса своей главной трансферной целью.

В текущем сезоне Промес принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror