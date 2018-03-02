Курбан Бердыев: «Трансферной политикой удовлетворены. Надеемся, все будет нормально»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями перед началом матча с «Анжи» в 21-м туре российской Премьер-Лиги. Специалист считает, что трансферное окно прошло успешно.

«Трансферной политикой удовлетворены. Надеемся, все будет нормально. В целом новички сыгрались, у ребят есть понимание того, что мы хотим. Мне кажется, и ментально они тоже нам подходят. Надеюсь, удачно вольются в коллектив. Сегодняшний матч будет тяжелый и принципиальный», — сказал Бердыев.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат