Курбан Бердыев станет соучредителем «Рубина»

Автор: Евгений Морозов 0

Бердыев

«Рубин» в ближайшее время сменит юридический статус. 14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Футбольный клуб «Рубин».

На которое планируется перевести все активы «Рубина», в том числе контракты с игроками.

Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер клуба Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

Фото: Global Look Press
Источник:  БИЗНЕС ONLINE

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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