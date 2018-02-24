Курбан Бердыев станет соучредителем «Рубина»

«Рубин» в ближайшее время сменит юридический статус. 14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Футбольный клуб «Рубин».

На которое планируется перевести все активы «Рубина», в том числе контракты с игроками.

Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер клуба Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС ONLINE