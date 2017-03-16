Курбан Бердыев станет консультантом сборной России во время ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Бердыев

Экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев станет консультировать сборную России. Данную помощь туркменский специалист будет оказывать во время домашнего чемпионата мира.

64-летний Бердыев планирует консультировать главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова. При этом сообщается, что Курбан Бекиевич не войдет в тренерский штаб команды.

В России Бердыев возглавлял «Рубин» и «Ростов». Под его руководством казанцы дважды становились победителями чемпионата РФПЛ, а ростовчане завоевывали серебрянные медали.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Агенство бизнес новостей»

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