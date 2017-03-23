Курбан Бердыев собирается продолжить работу с «Ростовом»

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Специалист готов продолжить работу с клубом.

Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества. Тренер готов продолжить работать в клубе.

Вопрос продолжения сотрудничества зависит от финансирования клуба и от поставленных задач на следующий сезон.

В том случае, если клуб не будет решать серьезных задач, Бердыев может покинуть команду – контракт предусматривает возможность ухода в любой момент без юридических и финансовых последствий.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс