Курбан Бердыев собирается продолжить работу с «Ростовом»

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Специалист готов продолжить работу с клубом.
Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества. Тренер готов продолжить работать в клубе.
Вопрос продолжения сотрудничества зависит от финансирования клуба и от поставленных задач на следующий сезон.
В том случае, если клуб не будет решать серьезных задач, Бердыев может покинуть команду – контракт предусматривает возможность ухода в любой момент без юридических и финансовых последствий.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс