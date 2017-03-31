Курбан Бердыев поздравил Маурицио Сарри со званием лучшего тренера Италии

Руководство «Наполи» сообщило, что среди множество поздравлений, адресованных главному тренеру клуба Маурицио Сарри, было поздравление от «Ростова». Сообщение ростовского клуба было подписано Курбаном Бердыевым.

Курбан Бердыев от лица всего «Ростова» «поздравляет Сарри с получением награды лучшего тренера Италии сезона-2015/16 и высоко оценивает проделанную Сарри работу».

Ранее 58-летний Сарри по итогам голосования, проводимого среди 61 тренера, получил 25 голосов и опередил Массимилиано Аллегри («Ювентус», 22 голоса) и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло», 7 голосов).

В текущем сезоне «Наполи», возглавляемый Сарри, с 63 очками идет на третьем месте в Серии А после 29 туров. В воскресение их ждет матч с «Ювентусом».

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Наполи»