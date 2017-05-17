Курбан Бердыев может покинуть «Ростов»

Вопрос, где продолжит работу один из самых квалифицированных тренеров российской Премьер-лиги Курбан Бердыев, станет одной из основных интриг наступающего межсезонья. Вероятность окончательного расставания «Ростова» со штабом Бердыева очень высока.

Вопреки периодическим заявлениям высшего руководства «желто-синих» о решении финансовых проблем, регулярные долги перед командой никуда не делись. По данным еженедельника «Футбол», в апреле игрокам и тренерскому штабу выплатили зарплату за январь, а сроки погашения задолженностей за остальные месяцы и премиальным, в том числе еще с прошлого года, пока никто не называет. Соответственно в полном тумане перспективы «Ростова» и на следующий сезон. Через неделю наступит время утверждать сроки сборов и подписывать новичков, а Бердыев даже не знает, будут ли в клубе деньги хотя для сохранения костяка этой команды.

Пару месяцев назад сообщалось, что руководство области ведет переговоры с компанией, готовой на постоянной основе и в солидном размере стать спонсором «Ростова». Что, возможно, позволило бы подтянуть бюджет клуба к финансовым середнякам Премьер-лиги. Но по словам источников, подобные сообщения появляются все два с половиной года, которые нынешний штаб работает на Дону. Чем ближе был финиш сезона, тем заметней возрастал интерес к Курбану Бердыеву со стороны. И все стремительней у него самого угасал энтузиазм снова браться за латание дыр в составе, терпеть безденежье, а с ним и возможность планировать будущее своей команды хотя бы на год вперед. Например, Иван Данильянц, де-юре главный тренер, после матча с «Рубином» прямо сказал о несоответствии амбиций Бердыева с полным отсутствием стратегического развития клуба.

Больше информации о возможном уходе Курбана Бердыева из «Ростова» вы можете узнать здесь.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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